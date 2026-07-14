Министр обороны Польши исключил участие в антибаллистической коалиции

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что страна не примет участия в европейской «антибаллистической коалиции», предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским, но следит за инициативой и готова рассмотреть предложения для оружейных предприятий.
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