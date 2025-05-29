Нифантьев: маркетплейсы без фармацевтической лицензии не должны продавать лекарства

Зампред Комитета ГД по охране здоровья, депутат фракции «Единая Россия» Евгений Нифантье.Зампред Комитета ГД по охране здоровья, депутат фракции «Единая Россия» Евгений Нифантьев в новом выпуске программы «Законный вопрос.
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