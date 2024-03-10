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    Макрон рассказал,...

Макрон рассказал, является ли его жена трансгендером

Макрон рассказал, является ли его жена трансгендером

Французский лидер Эммануэль Макрон впервые прокомментировал утверждения о том, что первая леди страны Брижит Макрон является трансгендером.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Вообще Макрон и эта его &quot;жена&quot; - весьма странная пара...
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2 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
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2 час.
АК
Александр Кутуев
Если она трансгендер, то раньше она была не мужчиной, а самцом гамадрила. И Макрон извращенец тот еще. Да и с таким именем называться мужчиной, тот еще прикол!
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1 час.

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