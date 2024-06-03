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На Центральном московском ипподроме завершилась подготовка к реконструкции

На Центральном московском ипподроме завершилась подготовка к реконструкции

На Центральном московском ипподроме завершились работы подготовительного периода. Об этом в понедельник, 3 июня, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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