В Сети появились пункты секретного мирного договора между Ереваном и Баку: "Армяне, это катастрофа!"

Гегам Манукян рассказал, что он узнал из проекта мирного соглашения. Его информацию дополнил телеграм-канал "Товарищ генерал"Трём оппозиционным депутатам республики Армения удалось ознакомиться с проектом мирного договора с Азербайджаном.
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