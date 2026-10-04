В Липецкой области отменён режим ракетной опасности

Режим ракетной опасности в Липецкой области действовал 33 минуты, с 6:44 до 7:17 утра 4 октября.В Липецкой области отменена ракетная опасность.
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