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Новости Липецка

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В Липецкой области отменён режим ракетной опасности

В Липецкой области отменён режим ракетной опасности

Режим ракетной опасности в Липецкой области действовал 33 минуты, с 6:44 до 7:17 утра 4 октября.В Липецкой области отменена ракетная опасность.

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