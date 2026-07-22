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Царьград

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RCC Boxing: Бой Бивола в Екатеринбурге пройдёт 12 декабря

RCC Boxing: Бой Бивола в Екатеринбурге пройдёт 12 декабря

Дмитрий Бивол, чемпион по версиям WBA, WBO и IBF в полутяжёлом весе, проведет бой 12 декабря на «УГМК Арене» в Екатеринбурге, сообщает RCC Boxing Promotions.

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