Появились данные о пострадавших в жутком ДТП в Петрозаводске

Оба водителя получили травмы в аварии в центре карельской столицы В Госавтоинспекции Карелии прокомментировали жуткую аварию, произошедшую сегодня в 18 часов в Петрозаводске на пересечении улиц Антикайнена и Красной.
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