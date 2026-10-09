Михаил Звинчук снимал фильм об отношениях Черногории с НАТО

Сергей Булкин/ТАСС В Черногории команда руководителя телеграм-канала "Рыбарь" Михаила Звинчука делала фильм об отношениях страны с НАТО, сообщил источник РЕН ТВ.
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