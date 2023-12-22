Политика Игоря Таланцева Узбекистан вызвал посла России из-за слов Прилепина. Захар Прилепин заявил, что России пора восстанавливать Советский Союз, причем не только в смысле социальной справедливости, но и в смысле территорий.
В Узбекистане после слов Прилепина испугались, что Россия их присоединит — почему-то ездить к нам миллионами они не боятся
Комментарии
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ТН
Татьяна Новикова
Делать нечего? Улучшать надо свою жизнь. Или у нас уже закончилось СВО, всё прекрасно с образованием, медициной, уже снесли всё ветхие и аварийные дома, уже летаем на своих самолëтах и т.д.? Отделились, пусть живут, соседи, мы им не мешаем.
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3 час.
Александр Батт
У наших соседей много претензий к России. Они подогреваются Западом. Мы уже воевали с Молдавией и Грузией. Усмиряли Таджикистан, Киргизию, Азербайджан, Армению и Казахстан. Помогали справиться с беспорядками в Белоруссии. Воюем с Украиной. Все это будет продолжаться долго и кроваво на полное истощение. Нет выбора. Надо воссоздать СССР или, еще лучше, Империю под самодержавием Романовых. Иначе сгинем.
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1 час.
L
Lyudmila
Им отделённый Узбекистан нужен только для того чтобы можно было скрыться если в России ему грозит срок. Знают сволочи что оттуда их не выцарапаешь.
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22 мин.
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