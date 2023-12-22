В Узбекистане после слов Прилепина испугались, что Россия их присоединит — почему-то ездить к нам миллионами они не боятся

ТН Татьяна Новикова Делать нечего? Улучшать надо свою жизнь. Или у нас уже закончилось СВО, всё прекрасно с образованием, медициной, уже снесли всё ветхие и аварийные дома, уже летаем на своих самолëтах и т.д.? Отделились, пусть живут, соседи, мы им не мешаем.

Александр Батт У наших соседей много претензий к России. Они подогреваются Западом. Мы уже воевали с Молдавией и Грузией. Усмиряли Таджикистан, Киргизию, Азербайджан, Армению и Казахстан. Помогали справиться с беспорядками в Белоруссии. Воюем с Украиной. Все это будет продолжаться долго и кроваво на полное истощение. Нет выбора. Надо воссоздать СССР или, еще лучше, Империю под самодержавием Романовых. Иначе сгинем.