Gold Update [30JUL2026] Gold Futures COMEX_DL:GC1! aibek wave 4 of wave C shows another peak which potentially shapes a triangle this spike should keep below previous high of $4,171 to fit triangle's rule The low of wave 3 as a target was eliminated as triangle would accumulate enough bearish momentum to drop much lower Other downside targets remain unchanged from previous update RSI keeps Bearish position under the "waterline" Bullish trigger is set at the bottom of wave 1 at $4,510 .