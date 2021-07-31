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Телеведущий Остудин: агенты МакSим лгут фанатам «за два дня до ее смерти»

Телеведущий Остудин: агенты МакSим лгут фанатам «за два дня до ее смерти»

Конферансье, телеведущий и журналист Алексей Остудин обвинил представителей тяжелобольной певицы Марины Максимовой, известной как МакSим, в неуважении к ее поклонникам, дезинформации и дачу ложных надежд на ее выздоровление «за два дня до смерти».

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