Телеведущий Остудин: агенты МакSим лгут фанатам «за два дня до ее смерти»

Конферансье, телеведущий и журналист Алексей Остудин обвинил представителей тяжелобольной певицы Марины Максимовой, известной как МакSим, в неуважении к ее поклонникам, дезинформации и дачу ложных надежд на ее выздоровление «за два дня до смерти».