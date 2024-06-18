НАТО обсуждает приведение ядерных боеголовок в боевую готовность

Модернизация ядерного арсенала девяти стран По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), девять стран — США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль — продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии