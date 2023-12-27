Не битая, не крашенная: автоподборщик кинул челябинского клиента

Сотрудники уголовного розыска взялись за дело.Не битая, не крашенная, вся в родной краске! Примерно такой вариант обещал подобрать автоподборщик жителю Магнитогорска Челябинской области на вторичном рынке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии