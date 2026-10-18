Главное в тезисах: Выход книги: Маргарита Симоньян выпустила антиутопию «В начале было Слово – в конце будет Цифра» (АСТ, 2025, ISBN 978-5-17-164072-9) — про мир после ядерной войны, чипированных людей и «Искусственное Я».