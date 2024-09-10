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46-летняя женщина погибла после атаки беспилотника в подмосковном Раменском

46-летняя женщина погибла после атаки беспилотника в подмосковном Раменском

В Раменском в доме в Спортивном проезде после атаки беспилотников пострадали четыре человека. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев Информация о гибели 9-летнего ребенка из-за атаки БПЛА не подтвердилась, погибла 46-летняя женщина, сообщил глава региона.

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