46-летняя женщина погибла после атаки беспилотника в подмосковном Раменском

В Раменском в доме в Спортивном проезде после атаки беспилотников пострадали четыре человека. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев Информация о гибели 9-летнего ребенка из-за атаки БПЛА не подтвердилась, погибла 46-летняя женщина, сообщил глава региона.