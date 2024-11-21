Reuters: решение Байдена разрешить удары вглубь России связано с победой Трампа на выборах

Давление на нынешнюю администрацию усилилось Решение президента Соединенных Штатов Джо Байдена разрешить Украине удары вглубь России связано с победой на выборах республиканца Дональда Трампа, который выражает скепсис относительно помощи Киеву, сообщает информационное агентство Reuters.
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