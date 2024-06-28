Депутат Госдумы Михаил Делягин среди прочих своих коллег принял участие в дискуссии после заявления главы СКР Александра Бастрыкина о "Госдуре"… Тут нет опечатки.
Михаил Делягин: "Я что, больной или едрос - на правду обижаться?"
Комментарии
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rМ
ruslava Митькина
На сегодняшний день ГД- токсична для населения. И не только принятием или непринятием законов. Она токсична лицами, просиживающими там время и пожирающими деньги населения, их поведением, пренебрежения к людям, воспитанием и продвижением своих отпрысков, показной роскошью, преклонением перед западом. Фактически большинство из них - предатели, имеющие зарубежную недвижимость, двойное или даже тройное гражданство. Назовите хоть одного отпрыска депутата, воющего на СВО! Все они отсиживаются за бугром или пристроены на хлебные места в бизнесе. Никто из народа за них не голосовал. Они - ставленники партий, приспособленцы, лоббисты. Думу надо распускать. Избирать в нее людей через сито порядочности и истинной любви к Родине.
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