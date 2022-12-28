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Офицер НМ ЛНР Марочко отметил увеличение числа женщин в рядах армии Киева в Донбассе

Офицер НМ ЛНР Марочко отметил увеличение числа женщин в рядах армии Киева в Донбассе

Разведка Луганской народной республики зафиксировала увеличение количества женщин-военнослужащих среди украинских войск у линии соприкосновения с Луганской народной республикой, сообщил РИА Новости офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

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