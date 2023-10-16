Нетаньяху заявил Путину, что ЦАХАЛ намерен уничтожить весь потенциал ХАМАС

РИАМО - 17 окт. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Тель-Авив не остановится, пока не уничтожит военный и административный потенциал палестинского радикального движения ХАМАС.
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