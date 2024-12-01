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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Уолкотт о голе Троссарда «Вест Хэму»: «Это похоже на мяч, забитый на тренировке. «Арсенал» играл словно против манекенов» 

Хавбек «Арсенала» забил с передачи Букайо Сака при счете 1:0. «Здесь нужно сказать о взаимодействии между Сака и Эдегором.

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