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«Монреаль» готов обменять Дадонова, Хоффмана и Друэна. У них 4 очка на троих в этом сезоне (Пьер ЛеБрюн)

«Монреаль» готов обменять Дадонова, Хоффмана и Друэна. Как сообщает инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн, клуб уже общался с «Вашингтоном», недавно потерявшим форварда Коннора Брауна из-за травмы.

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