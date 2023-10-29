Ученые Дании выяснили, сколько сахара можно класть в чай или кофе без вреда для здоровья

Сахар в наши дни принято демонизировать. Отчасти его репутация заслуженна: слишком большое количество сахара в рационе провоцирует развитие диабета, портит зубы и может стать первым шагом на пути к ожирению.
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