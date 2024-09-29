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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» провел 36 матчей без поражений во всех турнирах. Последнее было в январе

Команда Карло Анчелотти разделила очки с «Атлетико» (1:1) в 8-м туре Ла Лиги. В последний раз она уступала именно в дерби – 18 января 2024 года в Кубке Испании.

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