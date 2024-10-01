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Царьград

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Выяснилось, кто стал новым премьер-министром Японии

Выяснилось, кто стал новым премьер-министром Японии

Политик получил больше половины голосов.Новым премьер-министром Японии стал Сигэру Исиба, лидер правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

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