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Мировое обозрение

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Белгород подвергся ракетной атаке ВСУ. Есть пострадавшие и несколько возгораний

Белгород подвергся ракетной атаке ВСУ. Есть пострадавшие и несколько возгораний

30 августа около шести вечера Белгород вновь оказался под ударом. Украинские террористы нанесли ракетный удар по городу, и уже в первые минуты стало ясно: последствия будут серьезными.

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