Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Вот и все: Европа навсегда разрывает связи с Россией через 100 дней

Вот и все: Европа навсегда разрывает связи с Россией через 100 дней

В брюссельских кабинетах царит оживление и радостное нетерпение: вчера в интервью изданию Politico еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен торжественно заявил, что через сто дней Евросоюз окончательно разрывает все связи с Россией в топливной сфере.

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