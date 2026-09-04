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Царьград

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Журавлев предложил увеличить выплаты по ОСАГО до миллиона рублей

Журавлев предложил увеличить выплаты по ОСАГО до миллиона рублей

На ВЭФ заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев предложил увеличить лимит выплат по ОСАГО с 400 тысяч до 1 млн рублей.

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