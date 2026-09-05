В Новосибирской области в ДТП с детским микроавтобусом пострадали 12 человек

В Новосибирской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие: лобовое столкновение микроавтобуса, перевозившего десять несовершеннолетних детей, с грузовым автомобилем на 50-м километре трассы К-19-р привело к травмам двенадцати человек.