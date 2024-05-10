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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Максим Соркин: «Два чемпионства – незабываемый этап в карьере. Когда поднимаешь Кубок Гагарина над головой, осознаешь, что прошел тяжелейший путь, все старания были не зря»

– Вы дважды выигрывали Кубок Гагарина. Что чувствовали в тот момент, когда поднимали трофей над головой? – Два чемпионства – это незабываемый этап в карьере.

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