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Операторы «большой четверки» рассказали, в каких городах уже доступны услуги сетей 5G

Операторы «большой четверки» рассказали, в каких городах уже доступны услуги сетей 5G

Операторы МТС, Мегафон, Т2 и Билайн запустили 5G в разных городах России.11 сентября в России официально стартовала коммерческая эксплуатация сетей 5G.

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