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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Галямин о Семаке: «Один из немногих тренеров, кто умеет работать с миллионерами. Это нужно доказывать из года в год, и бывают осечки» 

– Следующий сезон станет проверкой для Семака как тренера? Ведь ему нужно будет мотивировать бразильцев, которые в весенней части нынешнего чемпионата выглядят не столь яркими.

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