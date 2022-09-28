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Белгородский губернатор сообщил о сокращении числа мобилизованных в регионе

В Белгородской области призвать осталось 120 человек, остальным военкоматы аннулируют повестки.<strong>Минобороны России приняло решение сократить число жителей Белгородской области, которые должны быть призваны в рамках частичной мобилизации.

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