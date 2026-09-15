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Мировое обозрение

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Дожили до своих бананов: Российские аграрии впервые собрали коммерческий урожай

Дожили до своих бананов: Российские аграрии впервые собрали коммерческий урожай

Краснодарский край, годами обеспечивающий страну зерном, свёклой и овощами, добавил в этот список культуру, которую в России привыкли считать исключительно импортной.

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