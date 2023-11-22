На Камчатке в селе Коряки Елизовского района открыто новое здание участкового пункта полиции

В Камчатском крае торжественно открыто новое здание участкового пункта полиции. В мероприятии приняли участие начальник Управления организации охраны правопорядка в жилом секторе ГУОООП МВД России полковник полиции Станислав Колесник, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, начальник УМВД России по Камчатскому краю генерал-майор полиции Иван Кокухин, а также руководители подразделений и личный состав ОМВД России по Елизовскому району и УМВД России по Камчатскому краю.