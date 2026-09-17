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Ростех

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Ростех вывел на испытания новый маневренный трамвай для узких улиц

Ростех вывел на испытания новый маневренный трамвай для узких улиц

Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех Специалисты завода «Уралтрансмаш» Госкорпорации Ростех испытывают новый трамвай 71-413.

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