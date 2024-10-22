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Калужские новости

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Климатическая зима придёт в Калугу на 20 дней позже

Климатическая зима придёт в Калугу на 20 дней позже

Когда придёт климатическая зима в Центральную Россию? По оценкам метеорологов, в грядущая зима запоздает аж на три неделиКогда придёт климатическая зима в Центральную Россию? По оценкам метеорологов, в грядущая зима запоздает аж на три недели.

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