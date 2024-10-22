Климатическая зима придёт в Калугу на 20 дней позже

Когда придёт климатическая зима в Центральную Россию? По оценкам метеорологов, в грядущая зима запоздает аж на три неделиКогда придёт климатическая зима в Центральную Россию? По оценкам метеорологов, в грядущая зима запоздает аж на три недели.