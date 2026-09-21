Археологи нашли первое возможное свидетельство отрезания носа в Китае

В Древнем Китае существовала специальная система «Пяти наказаний». Она включала татуирование — нанесение несмываемой татуировки тушью на лицо или лоб преступника, чтобы опозорить его перед обществом, а также ампутацию одной либо обеих ступней, кастрацию, смертную казнь и отрезание носа.
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