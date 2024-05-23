Автомеханик развеял мифы о вариаторах, которые уже давно неактуальны

Тойота с вариатором, фото: njcar.ru Вариаторные трансмиссии существуют уже не один десяток лет, но в среде автолюбителей до сих пор гуляет множество мифов и предубеждений относительно их надежности и эффективности.
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