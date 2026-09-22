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Осеннее равноденствие 22 или 23 сентября 2026, точное время в России

Осеннее равноденствие 22 или 23 сентября 2026, точное время в России

Осеннее равноденствие в России наступит 23 сентября 2026 года в 03:05 по московскому времени. Именно эту дату подтверждает Московский планетарий.

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