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Землю ждёт ледниковый период? Учёные заявили о пробуждении Йеллоустонского супервулкана

Землю ждёт ледниковый период? Учёные заявили о пробуждении Йеллоустонского супервулкана

В супервулкане Йеллоустон наблюдаются опасные движения магмы.Американские геологи провели исследование, в ходе которого было установлено, что значительные запасы магмы начали перемещаться в северо-восточную часть Йеллоустонского национального парка, где расположен одноимённый супервулкан, сообщается в журнале Nature.

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