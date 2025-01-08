Землю ждёт ледниковый период? Учёные заявили о пробуждении Йеллоустонского супервулкана

В супервулкане Йеллоустон наблюдаются опасные движения магмы.Американские геологи провели исследование, в ходе которого было установлено, что значительные запасы магмы начали перемещаться в северо-восточную часть Йеллоустонского национального парка, где расположен одноимённый супервулкан, сообщается в журнале Nature.