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Концерты иноагента Оксимирона отменили в Европе на фоне обвинений в насилии над несовершеннолетними

Концерты иноагента Оксимирона отменили в Европе на фоне обвинений в насилии над несовершеннолетними

Рэпер-иноагент Оксимирон (настоящее имя — Мирон Фёдоров*) отменил концерты в Дублине и Лондоне. По сообщению телеграм-канала Shot, одна из причин отмены — жалобы местных жителей и общественных активистов, которые не хотят видеть рэпера в своём городе из-за того, что на родине его обвиняют в сексуализированном насилии над несовершеннолетними.

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