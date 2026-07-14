Концерты иноагента Оксимирона отменили в Европе на фоне обвинений в насилии над несовершеннолетними

Рэпер-иноагент Оксимирон (настоящее имя — Мирон Фёдоров*) отменил концерты в Дублине и Лондоне. По сообщению телеграм-канала Shot, одна из причин отмены — жалобы местных жителей и общественных активистов, которые не хотят видеть рэпера в своём городе из-за того, что на родине его обвиняют в сексуализированном насилии над несовершеннолетними.