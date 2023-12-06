Metaratings: «Спартак» организовал совместный ужин игроков, тренеров и руководства

Московский «Спартак» провёл закрытую встречу руководства, тренеров и игроков. Как сообщает Metaratings, на совместном ужине состоялось неформальное общение и были подведены промежуточные итоги нынешнего сезона.
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