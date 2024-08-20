В СВР пояснили причины атаки ВСУ на Курскую область

Служба внешней разведки (СВР) располагает достоверными сведениями об участии стран НАТО в подготовке и проведении террористической атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничные районы Курской области, сообщили «Известиям» в пресс-бюро СВР.
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