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В Брянском саду импортозаместили Деда Мороза, теперь вместо него на детском утреннике со Снегурочкой выступает восточный принц в тюрбане

В Брянском саду импортозаместили Деда Мороза, теперь вместо него на детском утреннике со Снегурочкой выступает восточный принц в тюрбане

Avia.pro - СМИ «Где наш Дед Мороз?!»: в Брянске родителей шокировал восточный принц на новогоднем утреннике На календаре январь, праздники в разгаре, и мамы, бабушки и прочие родственники, вооружившись смартфонами, устремились в детские сады, чтобы заснять первых снежинок, зайчиков и, конечно, долгожданного Деда Мороза.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
с бендеровцами, малчиг, никто не воюет. Бендеровцы спокойно живут и про войну ничего не знают. ты, часом, ни в совейскай школе географии-истории учил?
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11 час.
Сергей Алексеев
Прокуратуре следует разобраться.
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6 час.
Сергей Алексеев
При желании не портить праздник детям им навязывают другую религию, это пропаганда не  традиционных ценностей, нарушение закона.
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5 час.

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