Новая зона отдыха появится в Вельском районе

В деревне Малая Липовка по проекту «Комфортное Поморье» создается зона отдыхаПроект «Я дома», предложенный активистами Вельского района, стал победителем конкурсного отбора в прошлом году и получил финансовую поддержку.
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