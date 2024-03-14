Kaiko: Глубина ликвидности биткоина поставила исторический рекорд

Kaiko, компания, специализирующаяся на предоставлении аналитики, криптоданных и индексов криптовалют, объявила о том, что глубина рынка BTC, измеряемая стоимостью выставленных ордеров в книгах заявок, достигла исторического максимума в $600 млн.
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