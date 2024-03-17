Шойгу проверил работу командного пункта Черноморского флота

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в воскресенье, 17 марта, проинспектировал работу командного пункта Черноморского флота и заслушал доклады по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении подразделениями флота боевых задач.
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