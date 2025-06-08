Идеи квестов для детей на улице

Рон и Агата знают, как превратить любую прогулку в увлекательнейшее приключение. 123RF/legion-media.ru Современные дети все чаще предпочитают проводить время дома, за гаджетами, забывая об активных играх на свежем воздухе.
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