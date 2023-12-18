На что обратить внимание в новом пакете санкций ЕС, скачок инфляционных ожиданий, дело на Акунина и статья УК о русофобии

Евросоюз после недельной затяжки наконец согласовал и опубликовал 12-й пакет санкций против России. Как и у всех последних пакетов, главный акцент в нем — на пресечении путей обхода санкций и нефтяного потолка цен.
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